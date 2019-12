Hamburg-Waltershof : Polizei sucht Zeugen: Tödlicher Unfall am zweiten Weihnachtstag

Ein Mercedes war mit hoher Geschwindigkeit in eine Absperrung gefahren und fing Feuer.

Avatar_shz von shz.de

30. Dezember 2019, 14:28 Uhr

Hamburg | Zwei Tage nach dem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Waltershof am zweiten Weihnachtstag ist eine der drei Verletzten im Krankenhaus gestorben. Die 20-Jährige sei am Samstag ihren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall gegen 2.10 Uhr in der Straße „An der Alten Süderelbe“ beobachtet haben.

Weiterlesen: Unfall am zweiten Weihnachtstag: Frau lebensgefährlich verletzt

Offenbar überhöhte Geschwindigkeit

Ein 25-Jähriger war nach Polizeiangaben in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Betonpoller und eine Leitplanke geprallt. Der Fahrer sowie eine 20 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz wurden dabei schwer, eine junge Frau im selben Alter auf der Rückbank lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren weder der Fahrer noch die Frau auf der Rückbank zum Unfallzeitpunkt angeschnallt.

Weiterlesen: Nach Unfall am zweiten Weihnachtstag: 20-Jährige stirbt im Krankenhaus

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrverhalten des Mercedes-Benz vor dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?