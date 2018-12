Hamburg-Rahlstedt : Polizei sucht Zeugen nach versuchtem sexuellen Übergriff

Der Frau gelang die Flucht. Der Täter konnte zunächst nicht ermittelt werden.

von shz.de

24. Dezember 2018, 14:25 Uhr

Hamburg | Zu einem bislang unbekannten Täter, der am Heiligabend in den frühen Morgenstunden gegen 4.20 Uhr eine Fußgängerin in Hamburg-Rahlstedt attackiert hat, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich die 21-Jährige auf dem Weg zur Arbeit. In der Hermann-Balk-Straße wurde sie zunächst von dem Täter angesprochen. Nachdem sie darauf nicht reagiert hatte, ergriff er die Frau an einem Arm und drehte sie zu sich um. Hierdurch geriet sie ins Straucheln und stürzte zu Boden. Über ihr stehend begann er daraufhin, an seiner Hose zu manipulieren. Im weiteren Verlauf drehte sich der Täter kurze Zeit von der am Boden sitzenden Frau weg. Diese Situation nutzte die 21-Jährige und lief davon. Der Täter verfolgte sie kurz, ließ dann aber von der weiteren Verfolgung ab und flüchtete.

Die alarmierte Polizei suchte die Gegend ab, konnte den Täter aber nicht ermitteln. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 bis 45 Jahre alt

- etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß

- schlanke Figur

- war dunkel bekleidet und führte eine Bauchtasche bei sich

- auffallend tiefe Stimme

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?