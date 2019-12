Hamburg-Horn : Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Sexualdelikt

Ein Unbekannter soll eine Frau angegriffen haben. Die Polizei bittet den Mann, der ihr zur Hilfe kam, sich zu melden.

02. Dezember 2019, 20:42 Uhr

Hamburg-Horn | Die Hamburger Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der in Horn eine Frau in sexueller Absicht attackiert haben soll. Die Tat ereignete sich am 24. November zwischen 5.45 und 7 Uhr.

Nach den bisherigen Erkenntnissen feierte die 21-jährige Frau zunächst auf der Reeperbahn und fuhr später mit der U-Bahn nach Hause. Bereits in der U-Bahn soll es zu einem ersten Kontakt mit dem späteren Täter gekommen sein. Am Bahnhof Horner Rennbahn verließ die alkoholisierte Frau die Bahn und ging zu Fuß in Richtung ihrer Wohnanschrift.

Unbekannter Zeuge schritt ein

Der Täter soll ihr gefolgt sein und sie erneut angesprochen haben. Im weiteren Verlauf soll er versucht haben, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Die Frau konnte sich zwar von dem Täter lösen, dieser folgte ihr aber weiter. Durch das Einschreiten eines bislang unbekannten Zeugen ließ der Mann endgültig von der Frau ab und flüchtete.

Spezialisten der Fachdienststelle für Sexualdelikte führen die Ermittlungen. Die Beamten sind zunächst konkreten Spuren nachgegangen, konnten den Täter dadurch aber nicht ermitteln. Daher sucht die Polizei jetzt öffentlich nach dem Tatverdächtigen. Insbesondere bitten die Ermittler den bislang unbekannten Zeugen, der auf die Hilferufe der Frau reagiert und den Täter des Weges verwiesen haben soll, sich dringend bei der Polizei zu melden.

Der Mann wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und schwarz beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke mit Fellkragen und eine Jeans mit blau-weißer Maserung. An der rechten Hand trug er einen auffälligen Ring. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.