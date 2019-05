29-Jähriger festgenommen : Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall auf der A1 bei Billstedt

Möglicherweise sei der Fahrer bereits vor dem schweren Unfall durch gefährliches Fahrverhalten aufgefallen.

02. Mai 2019, 15:57 Uhr

Hamburg | Nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn 1 bei Hamburg-Billstedt sucht die Polizei nach Zeugen. Auch Autofahrer, die im Vorfeld des Unfalls den blauen BMW bemerkt haben, sollten sich melden, teilte die Polizei am Donnerstag in Hamburg mit.

Möglicherweise sei der Fahrer bereits vor dem schweren Unfall durch gefährliches Fahrverhalten aufgefallen.

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 2.30 Uhr, soll ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Auto über die A1 gerast sein und eine Verengung der Fahrbahn von drei auf zwei Spuren zu spät bemerkt haben. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit sei er in Folge dessen nach rechts gezogen und dort in das Heck des vor ihm fahrenden Autos gekracht.

Das gerammte Auto überschlug sich und kam erst nach rund 180 Metern auf dem Dach zum Stehen. Der 48 Jahre alte Fahrer starb noch an der Unfallstelle, der 32 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt.

Nach dem Unfall hatte der 29-Jährige zunächst angegeben, seine Beifahrerin habe am Steuer gesessen. Die Verletzungen durch den Gurt passen nach Informationen der dpa jedoch nicht zu seiner Darstellung.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts auf Durchführung eines verbotenen Autorennens vorläufig festgenommen und sollte am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

