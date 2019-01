Hamburg-Jenfeld : Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Taxifahrer

Der Mann forderte von dem Fahrer unter Vorhalten einer silbernen Schusswaffe Geld und flüchtete anschließend.

von Gerrit Hencke

20. Januar 2019, 12:22 Uhr

Hamburg | Die Polizei Hamburg fahndet nach einem unbekannten Täter, der am Samstagabend einen 36-jährigen Taxifahrer mit einer Schusswaffe beraubt hat und anschließend flüchtete. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der 36-jährige Taxifahrer hatte am Taxiposten im Bereich Jenfeld-Zentrum in Höhe Rodigallee 315 einen männlichen Fahrgast aufgenommen. Dieser setzte sich auf den Rücksitz und bat den Taxifahrer, in die Lichtenberger Straße zu fahren. Dort angekommen, forderte er den Taxifahrer auf, ihm sein Geld auszuhändigen. Hierbei bedrohte er den 36-Jährigen mit einer silbernen Schusswaffe. Nachdem der Taxifahrer eine geringe Geldsumme aushändigte, flüchtete der Täter zu Fuß.

Der Taxifahrer bliebt unversehrt. Eine umgehende Fahndung nach dem Täter, unter anderem unter Einsatz von diversen Zivilkräften, verlief ergebnislos.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

„Südländer“

1,70 bis 1,75 Meter groß

olivegrüne Kapuzenjacke

hellblaue Jeans

schlank

sprach akzentfreies Deutsch

trug Handschuhe

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können oder verdächtige Beobachtungen in Verbindung mit der Tat gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/428656789 zu melden.

