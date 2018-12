Hamburg : Polizei sucht nach Straftäter – vermeintlicher Mörder war nur Tourist

In einem Hamburger Hotel wurde ein gesuchter Mörder aus Österreich im Hotel vermutet - es war aber ein Tourist aus NRW.

von dpa, shz.de

15. Dezember 2018, 19:42 Uhr

Hamburg | Zahlreiche Einsatzkräfte der Hamburger Polizei haben am Samstagabend in einem Hotel nach einem Straftäter gesucht. Es hatte Hinweise darauf gegeben, dass sich der Gesuchte in dem Hotel an der Kurt-Schumacher-Allee aufhält.

Offenbar war es aber nicht der Gesuchte. Die Polizei hat den Mann im Hotel entdeckt. Er sieht dem Gesuchten sehr ähnlich, gehört aber zu einer Reisegruppe aus NRW. Alle Maßnahmen wurden aufgehoben.

Bei dem gesuchten Doppelmörder handelt es sich den meistgesuchten Mann Österreichs. Der 67 Jahre alte Friedrich Felzmann soll im vergangenen Jahr seine Nachbarn erschossen haben und geflüchtet sein.

Ein österreichischer Busfahrer hatte die Polizei Hamburg informiert, weil er den Fall aus der Heimat kennt und meinte, den Täter als seinen Fahrgast erkannt zu haben. Der vermeintliche Felzmann stieg dann in ein Taxi. Die Polizei ermittelte den Taxifahrer und der berichtete der Polizei, wo er den Fahrgast abgesetzt hat, das löste den Großeinsatz aus.

Wegen des großen Einsatzes und zahlreicher Polizeiwagen war der Verkehr in der Gegend beeinträchtigt.

