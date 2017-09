Kuhmühlenteich : Polizei sucht Hinweise nach Sexualdelikt in Hamburg-Hohenfelde

von shz.de

erstellt am 18.Sep.2017 | 15:03 Uhr

Hamburg | Eine Joggerin im Hamburger Stadtteil Hohenfelde ist am Sonntagabend Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Mann gesehen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Opfer gegen 21.40 Uhr auf dem Weg zum Kuhmühlenteich unterwegs, als der Täter sie in ein Gebüsch zog und sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Anschließend flüchtete dieser in Richtung Lerchenfeld.

Die Frau lief nach der Tat zur nahegelegenen St. Gertrudkirche, von wo aus sie den Notruf wählte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und hat möglicherweise einen Bauchansatz. Er trug zur Tatzeit graue Sportschuhe mit dunkler Sohle und leichtem Profil. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 040/4286 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

