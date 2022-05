Hamburg : Polizei nimmt Straßendealer fest: findet 143.000 Euro

„Szenetypische Austauschhandlungen“ haben die Polizei in Hamburg auf die Spur eines Drogendealers gebracht, der wohl im großen Stil in der Nähe des Hauptbahnhofs Rauschgift verkauft hat. Der Mann war den uniformierten Beamten am Mittwochnachmittag in der Nähe des U-Bahnhofes Lohmühlenstraße aufgefallen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als sie den Mann kontrollieren wollten, habe der sich heftig gewehrt und sie dabei leicht verletzt. Der 36-Jährige konnte mithilfe weiterer Einsatzkräfte überwältigt und überprüft werden. Dabei wurden 300 Kügelchen Kokain, mehr als 400 Euro mutmaßliches Dealgeld und vier Mobiltelefone gefunden.

Bei der anschließenden Durchsuchung sei...

