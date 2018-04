Bundesweiter „Speedmarathon“ 2018 : Polizei nimmt heute verstärkt Raser in Hamburg ins Visier

Noch bis zum späten Abend sollen Kontrollen mit stationären und mobilen Blitzern in ganz Deutschland stattfinden.

von dpa

18. April 2018, 10:25 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Polizei ist am Mittwoch verstärkt mit stationären und mobilen Blitzern im Einsatz, um Verkehrssünder aufzuspüren. Wie die Polizei mitteilte, hat der sogenannte „Speedmarathon“ am Morgen planmäßig begonnen. Noch bis zum späten Abend sollen demnach Kontrollen im ganzen Stadtgebiet stattfinden.

Hintergrund für den eintägigen „Speedmarathon“ ist eine Aktionswoche des europäischen Polizei-Netzwerks Tispol. Die Organisation will die Zahl der Unfallopfer verringern. Geblitzt wird ab 6 Uhr an Hunderten Kontrollstellen. Viele davon – etwa in Hessen und Thüringen – wurden vorab veröffentlicht. „Die Unfallprävention ist die vornehmste Aufgabe der Polizei“, sagte der Sprecher.

Schleswig-Holstein ist beim „Speedmarathon“ nicht dabei

Jedes Präsidium kann laut Polizei eigene Schwerpunkte setzen. Zu schnelles Fahren zählt nach Angaben der Polizei zu den häufigsten Ursachen bei schweren Unfällen mit Toten oder Verletzten.

Nicht alle Bundesländer sind in diesem Jahr bei der Aktion dabei, so verzichten zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg auf eine Teilnahme. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei bei dem Aktionstag Zehntausende Temposünder erwischt.