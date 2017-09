Hamburg : Polizei-Helme zertrümmert: Prozess gegen 53-jährigen 1.-Mai-Demonstrant

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg | Vor dem Amtsgericht Hamburg geht es am Dienstag um schwere Gewalttaten bei zwei Demonstrationen zum 1. Mai in den Jahren 2014 und 2015. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 53-Jährigen gefährliche Körperverletzung und schweren Landfriedensbruch vor.

Bei einer linksextremistischen Demonstration im Jahr 2014 soll er einen Stein aus kurzer Distanz mit Wucht auf einen Polizisten geworfen sowie mit einer Holzstange auf drei weitere Beamte eingeschlagen haben. Der vom Stein getroffene Polizist erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Prellung. Die Schläge mit der Holzstange auf die Köpfe von zwei Beamten seien so wuchtig gewesen, dass ihre Helme aufrissen.

Am 1. Mai 2015 soll der Angeklagte erneut an einer Demonstration unter dem Motto „Das Proletariat kennt kein Vaterland“ teilgenommen haben. Dabei bewarf er mehrere Polizisten mit den Bruchstücken einer Steinplatte und traf einen der Beamten am Oberarm getroffen. Zudem soll er mindestens fünf Glasflaschen als Wurfgeschosse benutzt haben.

Durch Videoaufnahmen identifiziert

Bei den Krawallen am 1. Mai 2014 waren 20 Polizisten und mehrere Dutzend Demonstranten verletzt worden. Im Jahr darauf hatte die Polizei von 34 verletzten Beamten berichtet. Der Angeklagte sei im Frühjahr 2016 auf Videoaufnahmen identifiziert worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Behörde habe daraufhin im vergangenen Dezember Anklage erhoben.

Erst in der vergangenen Woche hatte das Amtsgericht zwei junge Männer, ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger, nach den gewaltsamen Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg zu Gefängnisstrafen verurteilt.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 07:27 Uhr