Öffentlichkeitsfahndung : Polizei Hamburg sucht zwei Frauen nach Einbrüchen in Hoheluft-West

von Gerrit Hencke

27. Juni 2019, 12:18 Uhr

Hamburg | Nach Einbrüchen in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Hoheluft-West fahndet die Polizei Hamburg öffentlich mit Bildern nach zwei tatverdächtigen Frauen.

Die Frauen stehen im Verdacht, zur Tatzeit am 1. Juni zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr in zwei Wohnungen in dem Haus in der Hoheluftchaussee eingebrochen zu sein und neben Bargeld und Schmuck auch Parfum, Kosmetika und Damenhygieneartikel entwendet zu haben. Die Frauen wurden dabei durch eine im Treppenhaus angebrachte Videoanlage aufgenommen.

Polizei Hamburg

Polizei Hamburg

Zeugen, die Angaben zur Identität der beiden bislang noch nicht identifizierten Frauen machen können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/428656789 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Hamburg erneut auf die Möglichkeiten des Einbruchschutzes hin:

Nutzen Sie Ihre Beleuchtung! Simulieren Sie Ihre Anwesenheit! Einbrecher meiden in der Regel die Anwesenheit von Bewohnern im Haus oder der Wohnung. Dazu muss der potentielle Täter die Anwesenheit aber zumindest vermuten. Dazu ist beispielsweise eine zeitschaltgesteuerte Innenbeleuchtung und eine dämmerungsschaltergesteuerte Außenbeleuchtung eine einfache und effektive Möglichkeit. Eine überzeugende Beleuchtung auch bei Abwesenheit sorgt dafür, dass die Wohnung nie verlassen wirkt.

Verschließen Sie regelmäßig Ihre Haus- oder Wohnungstür, auch bei nur kurzzeitigem Verlassen. Nur weil die Tür ins Schloss gefallen ist, ist sie in der Regel noch lange nicht abgeschlossen. Nutzen Sie Ihre vorhandene mechanische Sicherungstechnik an Fenstern und Türen.

Lassen Sie Wohnungs- oder Haustüren niemals unkontrolliert offen stehen. Achten Sie immer darauf, dass die Tür auch wirklich hinter Ihnen ins Schloss fällt.

Schließen Sie beim Verlassen Ihrer Wohnung immer alle Fenster und Balkontüren. Ziehen Sie von abschließbaren Fenstergriffen den Schlüssel ab. Gekippte Fenster oder Terrassentüren wirken oft wie eine Einladung auf den potentiellen Täter und können häufig sehr leicht von außen geöffnet werden.

Seien Sie aufmerksam. Wählen Sie auch beim kleinsten Verdacht den Notruf 110. Öffnen Sie nie „automatisch“, wenn Unbekannte bei Ihnen klingeln. Seien Sie kritisch, wen Sie ins Haus lassen, fragen Sie ruhig nach: „Zu wem oder was möchten Sie oder wie kann ich Ihnen helfen?“

Pflegen Sie den Kontakt zu den Nachbarn. Interessieren Sie sich für das, was im Haus passiert. Teilen Sie längere Abwesenheiten einer Vertrauensperson mit, tauschen Sie Telefonnummern aus, damit man Sie im Zweifelsfall erreichen kann.

Vermeiden Sie Hinweise auf Ihre Abwesenheit! Sorgen Sie dafür, dass Ihr Briefkasten auch bei Abwesenheit geleert wird. Ein ungemähter Rasen oder der Hinweis auf Ihre Urlaubsabwesenheit in den sozialen Medien kann als Tatgelegenheit verstanden werden.

Sofern Ihre Eingangstür über einen Türspion verfügt, nutzen Sie ihn! Machen Sie sich den Blick durch den Spion zur Gewohnheit, bevor Sie die Tür öffnen.

Bei konkreten Fragen zur Sicherung einer Wohnung oder eines Hauses bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Hamburg kostenlos Hilfe an. In den Räumlichkeiten des LKA FSt 33, Caffamacherreihe 4, 20355 Hamburg (Tel.: 040/428670777) können sich Interessierte umfassend und individuell zum Thema Einbruchschutz informieren.

