Hamburg : Polizei fahndet nach Sexualdelikten in Wilhelmsburg mit Phantombild

Der unbekannte Täter steht im Verdacht, drei Frauen in dem Hamburger Stadtteil angegangen zu haben.

von Gerrit Hencke

26. März 2018, 14:02 Uhr

Die Polizei Hamburg fahndet mit einem Phantombild nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, drei Sexualdelikte begangen zu haben. Die Taten ereigneten sich am:

20. Januar gegen 1.30 Uhr

24. Januar gegen 23.55 Uhr

25. Januar gegen 23.15 Uhr

Die Tatorte befinden sich in Hamburg-Wilhelmsburg in folgenden Straßen:

Groß-Sand

Gert-Schwämmle-Weg

Trettaustraße

Am 25. Januar kam es zu einem Sexualdelikt, bei dem der Täter eine 25-Jährige von hinten attackierte und, nachdem sie nach einem Gerangel zu Boden gestürzt war, sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Dabei versuchte er auch, sie zu vergewaltigen.

Nach Veröffentlichung des Zeugenaufrufs meldete sich eine heute 32-Jährige bei der Polizei, die berichtete, am 20. Januar 2018 ebenfalls in Hamburg-Wilhelmsburg „in sexueller Weise“ angegangen worden zu sein. Demnach habe der Täter unter einem Vorwand das Gespräch gesucht und sie im weiteren Verlauf unsittlich berührt. Nachdem sie ihn angeschrien und weggestoßen habe, habe der Mann von ihr abgelassen.

Die Beamten der Fachdienststelle für Sexualdelikte im Landeskriminalamt gehen aufgrund ihrer Ermittlungen mittlerweile davon aus, dass beide Taten von demselben Täter begangen wurden. Darüber hinaus vermuten die Beamten, dass der Mann auch für ein weiteres Sexualdelikt in Hamburg-Wilhemsburg vom 24. Januar als Täter infrage kommt. In ihrer Anfang Februar erfolgten Vernehmung berichtete eine 50-Jährige, ebenfalls unter einem Vorwand angesprochen und im weiteren Verlauf dann umklammert worden zu sein. Dabei habe der Täter an ihr „sexuell anmutende Bewegungen“ vollzogen. Nachdem sie ihn angeschrien und getreten habe, habe der Mann von ihr abgelassen.

Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Mannes. Durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wurde daher ein Beschluss zur Veröffentlichung des von einer der drei Zeuginnen erstellten Phantombildes erwirkt.

Hinweise zu der abgebildeten Person erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 040/428656789.

