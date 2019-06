Unfall in August-Krogmann-Straße : Pkw-Fahrer setzt zur Wende an und erfasst Motorradfahrer: lebensgefährlich verletzt

Ein Pkw-Fahrer setzte zu einem U-Turn an und erfasste den Kradfahrer. Er erlitt einen Schock.

von Joto

30. Juni 2019, 17:31 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Hamburg-Farmsen-Berne lebensgefährlich wurde ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Laut ersten Polizeiangaben fuhr der Kradfahrer gegen 15.30 Uhr auf der vierspurigen August-Krogmann-Straße.

Ein rechts neben ihm fahrender VW Polo setzte in Höhe der U-Bahn-Station Farmsen zu einem U-Turn an und erfasste dabei den Kradfahrer. Ersthelfer begannen vor Ort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und wurden von Rettungskräften abgelöst. Unter Reanimation wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert.

Der VW-Fahrer erlitt einen Schock, konnte aber vor Ort verbleiben. Die Polizei sperrte die Straße für die Rettungs- und Aufräumarbeiten. Der Vekehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

