Unfall auf der A252 : Pkw brennt auf der Autobahn: Sechs Menschen werden verletzt

von dpa

12. Oktober 2018, 15:50 Uhr

Hamburg | Bei einem Verkehrsunfall auf der A252 bei Hamburg sind am Freitagmittag sechs Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren an dem Unfall in Hamburg-Georgswerder insgesamt drei Pkw beteiligt – ein Auto stand in Flammen.

Notfallsanitäter mussten noch vor Ort einen Mann mit mittelgradigen Verletzungen behandeln. Fünf weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen – alle sechs wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Blaulichtmonitor