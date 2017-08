Hamburg-Tonndorf : Phosphor-Brandbombe bei Bauarbeiten beschädigt – Sieben Verletzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Florian Büh 1 von 1

Hamburg | Bei Bauarbeiten auf einem Grundstück in Hamburg-Tonndorf haben Bauarbeiter am Samstag eine 15-Kilogramm-Phosphor-Brandbombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Männer fuhren mit einer großen Baumaschine über die Bombe, daraufhin qualmte es aus dem Erdreich. Sie legten den Bereich mit Schaufeln frei, atmeten dabei giftigen Rauch ein. Erst dann riefen sie vermutlich die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Tonndorf, die allein alarmiert war, wurde zu einem Kleinfeuer gerufen und rüstete sich dementsprechend aus. Fünf Feuerwehrleute und die Bauarbeiter mussten vorsorglich ins Krankenhaus, da nicht auszuschließen war, ob die Dämpfe der Bombe giftig waren. Die Feuerwehrleute mussten auch über Nacht im Krankenhaus bleiben.

Kampfmittelräumer Hermann Borelli entfernte die Bombe aus dem Boden und sicherte sie in einem Fass. Danach wurde die sie abtransportiert. Kurz danach qualmte es aus dem Boden erneut. Feuerwehrleute in gelben Schutzanzügen trugen den Boden rund um die Fundstelle ab und mussten diesen ebenfalls in einem Fass sichern. Nach gut drei Stunden rückten die letzten Feuerwehrleute von der Einsatzstelle ab.

von Florian Büh

erstellt am 06.Aug.2017 | 09:33 Uhr