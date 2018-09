Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg : Pferde gehen durch: Eine Tote bei Unfall mit Kutsche

Bei einem tragischen Unfall auf dem Friedhof kommt ein Mensch ums Leben.

von Florian Büh, dpa

26. September 2018, 17:33 Uhr

Hamburg | Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche ist auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg eine Frau getötet worden, weitere Menschen wurden verletzt. Eines der beiden Kutschpferde sei am Mittwoch durchgegangen, als mehrere Menschen das Gefährt gerade besteigen wollten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Kutsche sei umgekippt und zwei Frauen unter ihr eingeklemmt worden. Eine von ihnen starb trotz notärztlicher Rettungsversuche noch an der Unfallstelle. Die andere Frau konnte von den Einsatzkräften befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Vier weitere Fahrgäste sowie die Kutschfahrerin wurden ebenfalls verletzt und zum Teil in Kliniken gebracht.

Eine Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Auto in die umgekippte Kutsche fuhr, wurde leicht verletzt. Außerdem wurde ein Pferd schwer und das andere leicht verletzt. Das schwer verletzte Tier wurde noch vor Ort von einem Tierarzt eingeschläfert. Mehrere Menschen, die den Unfall beobachtet hatten, wurden von Seelsorgern und Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes betreut. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte im Einsatz.

Der Ohlsdorfer Friedhof zählt mit 389 Hektar zu den größten Parkfriedhöfen der Welt. Viele Prominente wie Altbundeskanzler Helmut Schmidt sind dort begraben. Mehrmals pro Woche werden für Besucher einstündige Kutschfahrten über das Gelände angeboten.

