SPD in Hamburg : Peter Tschentscher mit 95 Prozent für die Wahl zum Bürgermeister nominiert

Der Weggang von Olaf Scholz nach Berlin führt bei der Hamburger SPD zum Stühlerücken. Zwei Top-Personalien sind zu besetzen.

von dpa

24. März 2018, 13:05 Uhr

Hamburg | Ein Parteitag der Hamburger SPD hat Finanzsenator Peter Tschentscher zum Kandidaten für die Nachfolge des bisherigen Bürgermeisters Olaf Scholz nominiert. Er erhielt am Sonnabend 337 von 354 Stimmen, das ist eine Zustimmung von 95,2 Prozent.

Auf dem außerordentlichen Landesparteitag soll außerdem Sozialsenatorin Melanie Leonhard SPD-Landesvorsitzende werden. Die designierte SPD-Landesvorsitzende will sich für echte Gleichstellung im Alltag einsetzen, sagte sie. Die SPD werde gute Lösungen bieten für alleinerziehende Frauen genauso wie für einen Familienvater, sagte die 40-Jährige in ihrer Bewerbungsrede. Über ihre Herkunft aus dem angeblichen Problemstadtteil Wilhelmsburg sagte sie: „Ich habe viele Male gehört, was jemand nicht werden kann, wenn er aus Wilhelmsburg ist – und das Ergebnis steht hier.“

Foto: dpa

Beide Ämter müssen neu besetzt werden, weil der bisherige Bürgermeister und Landesvorsitzende Olaf Scholz (SPD) von Hamburg nach Berlin wechselte, um Bundesfinanzminister und Vizekanzler zu werden. Er wird zum Abschied noch einmal eine Rede halten. 350 Delegierte werden am Samstag im Bürgerhaus Wilhelmsburg erwartet.

Neuer Finanzsenator soll der bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Dressel werden. Wer seinen Posten übernimmt, soll am 9. April entschieden werden.

Grüne Koalitionspartner erwarten Offenheit und Ehrlichkeit vom neuen Kandidaten

Nach seiner Nominierung fuhr Tschentscher am Samstagnachmittag zur Landesmitgliederversammlung der Grünen, um sich beim kleinen Koalitionspartner vorzustellen. Was dabei wichtig ist, formulierte Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks: „Er muss authentisch bleiben. Wir brauchen keinen Honig um den Bart geschmiert“, sagte der 37-Jährige.

„Herr Tschentscher sollte als Sozialdemokrat auf der grünen Landesmitgliederversammlung reden, aber natürlich auch auf die Themen eingehen, die für uns wichtig sind.“ Die Landesvorsitzende der Grünen, Anna Gallina, erklärte mit Blick auf das rot-grüne Regierungsbündnis: „Wir werden weiter stabil sein, aber mit einem neuen Bürgermeister werden sicherlich auch Veränderungen eintreten.“ Diese würden aber eher dazu führen, dass man den Bürgern näherkomme.

In seiner rund 20-minütigen Rede sprach der amtierende Finanzsenator verschiedene Kernthemen der Grünen an. „Wir wollen eine Stadt mit höchster Lebensqualität, mit Luftreinhaltung und Klimaschutz“, sagte Tschentscher. Zudem kündigte er an, dass er das Thema Wissenschaft noch stärker angehen wolle, auch wenn dies ein grünes Ressort sei. „Wir denken nicht so, das ist grün, das ist SPD und wer hat jetzt wo welche Erfolge“, ergänzte Tschentscher.

Der gebürtige Bremer startete seine politische Karriere 1991, zunächst als Mitglieder der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. Nach dem Machtwechsel 2011 wurde er im SPD-Senat Finanzsenator. Der promovierte Mediziner ist in Hamburg bislang also eher als Mann der Zahlen bekannt. Die Nachricht, dass er der neue Bürgermeister werden soll, kam für viele überraschend. Die CDU und FDP bezeichneten ihn als „Notlösung“, weil andere mögliche Kandidaten aus familiären Gründen abgesagt hatten. Tschentscher gilt als ruhiger, detailversessener Politiker, der sich bei der Lösung des langjährigen Finanzproblems Elbphilharmonie sowie dem Verkauf der HSH Nordbank Anerkennung erworben hatte.