Bürgerschaft wählt neuen Bürgermeister : Peter Tschentscher, der „Fortsetzungsroman“ von Olaf Scholz

Nachfolger von Olaf Scholz soll am Mittwoch Peter Tschentscher werden. SPD mit schlechtestem Umfragewert der Geschichte.

von dpa

26. März 2018, 08:25 Uhr

Hamburg | Nach dem Abschied von Olaf Scholz (SPD) wählt die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch (13.30 Uhr) einen neuen Bürgermeister. Der designierte Nachfolger Peter Tschentscher (SPD) kann dabei auf eine komfortable Mehrheit bauen. Derzeit verfügen die rot-grünen Koalitionspartner über 73 Abgeordnete – 121 sitzen insgesamt im Parlament.

„Ich bin guten Mutes, dass wir bei der Wahl in der Bürgerschaft einstimmig hinter Peter Tschentscher stehen werden“, hatte Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks bereits im Vorfeld erklärt. Tschentscher benötigt für seine Wahl die absolute Mehrheit, also mindestens 61 Stimmen.

Scholz war nach siebenjähriger Amtszeit nach Berlin gewechselt, um in der großen Koalition Bundesfinanzminister und Vizekanzler zu werden. Sein Weggang hat dazu geführt, dass die SPD sich neu aufstellt: Tschentscher war bislang Finanzsenator, sein Nachfolger soll nun der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Dressel werden.

Wer an die Fraktionsspitze nachrückt, ist noch offen – eine Entscheidung ist für den 9. April angekündigt. Als Nachfolger waren zuletzt vor allem der G20-Ausschussvorsitzende Milan Pein und der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Dirk Kienscherf, gehandelt worden. Am Wochenende war bereits Sozialsenatorin Melanie Leonhard zur Parteivorsitzenden gewählt worden – auch dieses Amt hatte Scholz in den vergangenen Jahren inne.

Die Personalie Tschentscher kam für die meisten Rathausbeobachter sehr überraschend: Lange waren Leonhard und Dressel als Favoriten gehandelt worden. Doch die hatten aus familiären Gründen abgesagt. Tschentscher gilt als versierter Finanzexperte, der gemeinsam mit Scholz maßgeblich dafür Sorge trug, dass der rot-grüne Senat seinem Ziel der „Schwarzen Null“ stetig näherkam.

„Er wird ein fachlich guter Bürgermeister, der sich ins Detail hineinkniet“, sagte der Parteienforscher Elmar Wiesendahl. Die Sachorientierung werde für den neuen Rathaus-Chef absolute Priorität haben. „Was fehlt ist das Emotionale, die Ausstrahlung, das Repräsentative, eine Art Aura. In der Hinsicht ist er der Fortsetzungsroman von Scholz.“ Tschentscher sei aber keine Kopie seines Vorgängers. „Er hat eine ganz andere Ader für die Dialogbereitschaft als Scholz.“ Das werde das Verhältnis zu den Grünen verbessern.

Nach einer Umfrage für die Wochenzeitung „Die Zeit“ käme die SPD aktuell in der Hansestadt nur noch auf 28 Prozent – den schlechtesten Wert ihrer Geschichte. In der Zeitung „Die Welt“ hatte Tschentscher angekündigt, bei der Wahl 2020 als SPD-Spitzenkandidat antreten zu wollen. „Die besten Tage Hamburgs liegen vor uns“, hatte er den Hamburger Bürgern am Sonnabend auf einem außerordentlichen SPD-Parteitag versprochen. Dort wurde er mit einem guten Ergebnis (95,2 Prozent) als Bürgermeister-Kandidat nominiert. Tschentscher und Leonhard wollen ein Team bilden. „Ich arbeite gern mit ihm zusammen“, sagte die 40-Jährige: „Er trägt Hamburg in seinem Herzen. Die vor uns liegenden Aufgaben wird er meistern. Ich bin froh, ihn dabei unterstützen zu dürfen.“