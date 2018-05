Hamburg-Wandsbek : Parkendes Wohnmobil geht in Flammen auf

Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden am Hinterreifen des Wohnmobils aus. Ein weitere Brandsatz zündete nicht.

von dpa/Dominick Waldeck

03. Mai 2018, 08:39 Uhr

Hamburg | Ein Wohnmobil ist im Hamburger Stadtteil Wandsbek vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei das Feuer in den frühen Morgenstunden aus zunächst ungeklärter Ursache am Hinterreifen des Wohnmobils ausgebrochen.

Ein Zeuge berichtete laut Polizei außerdem von einem Knall. Durch die enorme Hitze wurden Feuerwehrangaben zufolge vier weitere Fahrzeuge sowie eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Während der Löscharbeiten musste der Verkehr kurzfristig umgeleitet werden.

Bei einem weiteren Wohnmobil fanden die Polizisten Grillanzünder auf einem Reifen. Glücklicherweise hatte dieser Brandsatz nicht gezündet und das Wohnmobil blieb verschont. In der vergangenen Woche gab es schon einen ähnlichen Vorfall in der Puvogelstraße. Auch hier zündete der Brandsatz am Wohnmobil nicht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.

