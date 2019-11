Zeugen gesucht : Panik nach Schüssen in Hamburger Nachtclub – 22-Jähriger verletzt

Nach einem Streit zwischen zwei Gruppen betrat ein Mann mit Pistole den Club. Gäste versteckten sich auf der Toilette.

17. November 2019, 13:05 Uhr

Hamburg | Bei einer Auseinandersetzung in der Cocktailbar Byblos in der Wendemuthstraße in Hamburg-Wandsbek ist am frühen Sonntagmorgen ein 22-Jähriger angeschossen und verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war den Schüssen ein Streit zwischen zwei Personengruppen in dem Nachtclub vorausgegangen. Wenig später habe ein Mann die Lokalität dann mit einer Pistole in der Hand betreten und mehrere Schüsse abgegeben, so die Polizei. Dabei wurde der 22-jährige Gast im großen Zeh getroffen.

Mehrere Personen verließen in Panik die Diskothek oder versuchten sich in den Toilettenräumen in Sicherheit zu bringen.

Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen 43-jährigen Schützen noch im Nachtclub fest und stellten die Waffe sicher. Es habe Hinweise gegeben, dass der Mann schon vor dem Club Schüsse abgegeben haben könnte. Auch er wurde aufgrund einer Handverletzung im Krankenhaus behandelt.

Insgesamt war die Polizei mit 42 Streifenwagen im Einsatz. Auch Experten der Spurensicherung untersuchten den Tatort. „Eine so unklare Gefahrenlage, noch dazu mit einem mutmaßlichen Schützen in einem Nachtclub, versetzt uns natürlich in Alarmbereitschaft“, erklärte eine Polizeisprecherin den Großeinsatz.

Über die Hintergründe ist bisher noch nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Angaben zum Tatablauf machen können und Gäste, die sich zur Tatzeit in der Diskothek aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 / 4286 56789 oder bei jeder anderen Polizeistelle zu melden.

