Skandal in Hamburg : Opferverbände wollen nicht mit einem Nazi-Profiteur unter einem Dach „wohnen“

Ein Gedenkort für Nazi-Opfer und eine Firma mit Nazi-Vergangenheit in einem Haus? Geht das? Das sagen die Beteiligten.

Hamburg | 15 Jahre lang haben Opferverbände für ein Dokumentationszentrum am Hannoverschen Bahnhof in der Hafencity gekämpft. Auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs soll an mindestens 8000 Juden, Sinti und Roma aus Hamburg und Norddeutschland erinnert werden, di...

