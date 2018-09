„Stimmung ist gekippt“ : Online-Handel zerquetscht Hamburger Geschäfte

Den Preiskampf können die stationären Händler nicht gewinnen. Doch es gibt interessante Entwicklungen, die Mut machen.

von Markus Lorenz

19. September 2018, 06:42 Uhr

Hamburg | City-Geschäfte und Einkaufszentren sitzen immer tiefer in der Online-Klemme. Der boomende Internethandel bringe angestammte Einzelhändler zusehends in Bedrängnis, so die übereinstimmende Erkenntnis bei einem Expertentreffen am Dienstag in Hamburg. „Die Stimmung ist vielerorts gekippt“, berichtete Peter Axmann, Leiter Immobilienkunden bei der HSH Nordbank. Akteure stellten sich die Frage: „Hat der stationäre Handel überhaupt eine Zukunft?“ Trotz allem: Die Antwort von Axmann und Kollegen lautet: Ja – aber Betreiber von Ladengeschäften und Einkaufszentren müssten sich neu erfinden.

Aktuell jagt der Internet-Handel den stationären Läden weiterhin schier unaufhaltsam Marktanteile ab. So legte der Umsatz von Online-Verkäufen im ersten Halbjahr 2018 erneut um sieben Prozent zu, der stationäre Handel um 2,5 Prozent. Bei Elektronik und Mode werden inzwischen mehr als Viertel der Geschäfte im Netz gemacht. Die sichtbare Folge: In weniger attraktiven Lagen nehmen Leerstände zu, und während Büro- sowie Wohnungspreise landauf, landab rasant steigen, stagnieren Ladenmieten und Marktwerte von Einzelhandelsimmobilien auf breiter Front – oder gehen zurück.

Droht den Innenstädten also die Verödung? „Nein“, sagt Axmann, und sieht gute Perspektiven für den Einzelhandel, sofern dieser sich den neuen Gegebenheiten anpasst. So sollten sich beispielsweise die besonders gefährdeten Passagen und Galerien in Nahversorgungszentren verwandeln, sagte der HSH-Experte und empfiehlt „eine neue Positionierung als Erlebnis-Center mit Wohlfühlatmosphäre und guter Aufenthaltsqualität“.

Ein positives Beispiel dafür hat Axmann direkt vor der Nase. Die einst trostlose Passage in der HSH-Nordbank-Zentrale am Gerhart-Hauptmann-Platz habe sich zum Versorgungscenter mit etlichen Lebensmittelangeboten („Foodcourts“) entwickelt. „Das funktioniert wie verrückt.“

René Westerheider von der Tengelmann-Immobilientochter TREI betonte, dass Läden den Preiskampf gegen die Online-Konkurrenz nicht gewinnen könnten. Diese sollten auf „Erlebniseinkauf“ setzen, um Kunden zu locken. Dazu gehören bei Discountern unter anderem ein schickeres Erscheinungsbild der Immobilien, breitere und kostenlose Parkplätze, Ladestationen für E-Fahrzeuge sowie im Inneren Food-Inseln, Kunden-WC und vieles mehr.

Martin Mörl, Geschäftsführer der Prelios Immobilien Management, beobachtet einen interessanten Trend: „Die Deutschen gehen seltener einkaufen – geben dabei aber mehr aus.“ Den ebenfalls krisengefährdeten großen Shopping Center empfiehlt er Konzepte, um Kunden länger in den Einkaufszentren zu halten. Dies gelinge vor allem durch mehr Aufenthaltsqualität, Freizeitangebote sowie ein erhöhtes Gastronomieangebot. Nach Mörls Schätzung ist jedes zweite Shopping Center hierzulande veraltet und haben erheblichen Erneuerungsbedarf.