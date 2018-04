Nach Ära Olaf Scholz : Ohne Kampfabstimmung: Hamburgs SPD-Fraktion wählt neuen Chef

Der Parlamentarische Geschäftsführer, Dirk Kienscherf, geht als Favorit ins Rennen – er ist der einzige Kandidat.

von dpa

09. April 2018, 12:56 Uhr

Hamburg | Die Hamburger SPD entscheidet am Montag (17 Uhr) über eine weitere wichtige Personalie: Der Chefposten in der SPD-Fraktion wird neu besetzt. Als Favorit geht der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Dirk Kienscherf (52), ins Rennen, nachdem der Eimsbüttler Kreisvorsitzende Milan Pein seine Kandidatur am Freitag überraschend zurückgezogen hatte. Er wollte damit nach eigenen Worten einer Kampfabstimmung ausweichen, die „für einen der Kandidierenden eine schwere Hypothek für die nächsten zwei Jahre“ gewesen wäre. Die Fraktionsspitze ist frei, weil der bisherige Vorsitzende Andreas Dressel seit dem 28. März Finanzsenator ist.

Derzeit hat die dienstälteste stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ksenija Bekeris kommissarisch die Leitung inne. Die Wahl wird geheim sein. Die Sozialdemokraten hatten angekündigt, bei der Neuaufstellung ihrer Fraktionsspitze in der Hamburgischen Bürgerschaft einen breiten Konsens erreichen zu wollen.

Die Grünen, kleiner Koalitionspartner im rot-grünen Regierungsbündnis, sehen der Entscheidung gelassen entgegen. „Bei beiden kann ich mir die Zusammenarbeit sehr gut vorstellen“, hatte Fraktionschef Anjes Tjarks im Vorfeld zu den möglichen Nachfolgern von Dressel gesagt.

Der 52-jährige Kienscherf aus Hamburg-Hamm ist schon seit 2001 Mitglied in der Bürgerschaft. Der Fachsprecher für Stadtentwicklung wird eher dem Mitte-Rechts-Flügel zugeordnet. Der Diplomkaufmann nennt auf seiner Internetseite drei wichtige Ziele für seine politische Arbeit:

die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung voranbringen

vorhandene Arbeitsplätze sichern und neue schaffen

einen engen Kontakt zu den Bürgern halten

Bereits seit 1989 ist der Familienvater SPD-Mitglied, seit 1997 Vorsitzender der SPD Hamm-Borgfelde. Sollte Kienscherf neuer Fraktionschef werden, müsste eine weitere Personalie geklärt werden: Die SPD bräuchte dann einen neuen Parlamentarischen Geschäftsführer.