„The World Of Hans Zimmer“ in Hamburg : Ohne Hans Zimmer wäre Tom Cruise kein „Last Samurai“

Der Komponist hat mit seinen Melodien Filmgeschichte geschrieben – am Sonnabend brachte er sie in die Barclaycard-Arena.

von Teja Adams

29. April 2018, 15:53 Uhr

Hamburg | „The Dark Knight“ führte uns nach Gotham City. Bei „King Arthur“ wanderten wir durch Nebel-Landschaften. Und dann plötzlich ist er da – auf der Leinwand: Hans Zimmer. Oscar-Preisträger, Komponist von Musik für inzwischen fast 150 Filme, der Pop-Star unter den Film-Musik-Komponisten. Er ist da und doch nicht. Zimmer ist an diesem Sonnabend in der Barclaycard Arena nur per Video-Einspieler zu sehen. Er ist da und doch nicht. Denn bei Dreiviertel des eingespielten Films gibt es kurzzeitig Tonprobleme, Zimmer ist zu sehen, er spricht, aber zu hören ist er nicht. Ein Gefühl, wie es ohne Zimmer klingen würde. Gar nicht gut. Es ist das einzige mal an diesem Abend, dass irgendetwas nicht gut klingt.

Nicht weniger als den bescheidenen Titel „The World Of Hans Zimmer– A Symphonic Celebration“ trägt die Live-Zelebration von unserem Mann in Hollywood. Doch ein Hans Zimmer darf sich so einen Titel wohl rausnehmen - und er lässt sich feiern an diesem Abend. Er selbst hätte wohl nie gedacht, was aus dem in Frankfurt am Main geborenen Sohn eines Chemieunternehmers mal werden würde. 1979 stand er im ersten jemals auf MTV gespielten Musik-Video „Video Killed the Radio Star“ schüchtern im Hintergrund an einem Synthesizer, verdingte sich mit Radio- und Werbe-Jingles, doch 1991 kam sein Durchbruch. Sein Soundtrack zu „Backdraft“ gilt als Meilenstein der Filmmusikgeschichte. Zimmer schuf einen Stil Orchester- und Synthesizer-Klänge zu verbinden, der danach zum Maßstab für die Vertonung von Actionfilmen wurde.

Danach ging es rasant bergauf. Seinen ersten – und bisher einzigen Oscar (was Zimmer selbst wohl am meisten schmerzt, da er oft nominiert war) – gab es 1995 für „König der Löwen“. Es folgten die Musiken zu „Gladiator“, „Pearl Harbor“, „Last Samurai“, „Fluch der Karibik“, „Batman“, „Inception“, „Interstellar“…und und und.

Viele der heute größten Hollywood-Komponisten – wie John Powell, Harry Gregson-Williams, Klaus Badelt oder Steve Jablonsky – stammen aus Zimmers Talentschmiede. Der Komponist wollte schon lange auf Tour gehen, schaffte es aber erst 2016, da er es immer schwer schaffe Aufträge abzulehnen. Für „The World Of Hans Zimmer“ hat er zwei Jahre später selber zu seinen Soundtracks komplett neu arrangierte, opulente Konzertsuiten erstellt. Die gab es jetzt in der Welturaufführung in Hamburg. Rund 80 Orchester-Mitglieder und der 20-köpfige Chor lassen an diesem Abend vergessen, dass diese Musik nur Hintergrundmusik zu Filmen ist. Zimmer selbst ist immer öfter in den Filmen der Star mit seiner Musik. 19 Millionen verkaufte Soundtrack-Alben geben den Ton an.

Kritiker werfen Hans Zimmer gerne vor, alle seine Soundtracks würden gleich klingen. Doch Zimmers Stärke liegt mehr darin, dass seine Handschrift zwar deutlich erkennbar ist, er sich aber für jeden Soundtrack ein stückweit neu erfindet. Bei „König der Löwen“ schaffte er es mit afrikanischen Gesängen, Südafrika ins Kino zu holen. „Kung Fu Panda“ setzt, wie viele von Zimmers Kompositionen, auf ethnischen Instrumenten. Pedro Eustache hat für diesen Abend extra die Flöte mitgebracht, auf der er auch den Original-Soundtrack einspielte. „Inception“ klingt kühl, technisch und modern. Mit „Dunkirk“ hat Zimmer zuletzt im Kino gezeigt, wie stark seine Musik einen Film definieren kann. Und „Hannibal“ und „Da Vinci Code“ wurden von ihm teils in Florenz komponiert, beide sind opernhaft und an diesem Abend zwei der Highlights. 15 Minuten lang spielt das Orchester den Soundtrack zur Dan Brown-Verfilmung und die Barclaycard Arena wird für diese Zeit zur Kathedrale. Von der Leinwand scheint Licht wie durch ein Kirchenfenster in die ersten Reihen.

Zimmers Musik ist gemacht für die große Leinwand – und diese Leinwand ist gemacht für große Musik. Wir sehen Sängerin Lisa Gerrard von Flammen umhüllt live singen und daneben springt Tom Cruise in „Mission Impossible 2“ von einem Hochhaus. Tom Hanks jagt durch London und zwei Formel 1-Wagen leisten sich in „Rush“ eine halsbrecherische Verfolgungsjagd. Immer wieder fühlt sich der Zuschauer gefangen in den Bilderwelten, nur um dann runter zu schauen und zu merken: Da spielt gerade eine 80-Mann-Orchester – live. Die Bilder brauchen keine Dialoge, Zimmers Musik reicht. Es sind vor allem die bemerkenswerten Musiker, allen voran Sängerin Lisa Gerrard die während des berühmten „Now we are free“ aus „Gladiator“ selbst wie eine römische Kaiserin aussieht, die das Live-Erlebnis zu einem Erlebnis machen. Knapp drei Stunden lang zeigen sie, dass große Orchester-Klänge nicht nur in der Elbphilharmonie zuhause sind. Oder, wie es „Liebe braucht keine Ferien“-Regisseurin Nancy Meyers im Einspieler mit dem Komponisten auf den Punkt bringt: Hans Zimmer kann „in einer Minute ausdrücken, woran andere ein Jahr schreiben“.