Polizei sucht Zeugen : Notarztkoffer in Hamburg gestohlen: Unbekannter schlägt Autoscheibe ein

24. Januar 2020, 15:24 Uhr

Hamburg | In Hamburg-St.Pauli wurde am Donnerstag in der Thadenstraße gegen 3.30 Uhr ein Notarztkoffer entwendet. Ein unbekannter Täter hat nach Polizeiangaben die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines schwarzen Minis eingeschlagen und den Koffer entwendet, der sich in dem Auto befand. Der Koffer war mit Arztmaterialien, Rezepten, Verordnungen und Medikamenten bestückt.

Die Medikamente können bei unsachgemäßer Verwendung die Gesundheit erheblich beeinträchtigen oder gar lebensgefährlich sein, berichtet die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Die Polizei bittet: Wer einen solchen Koffer mit Medikamenten findet, sollte sich unverzüglich bei der Polizei melden oder ihn an einer Polizeidienststelle abgeben.

