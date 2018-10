Windpark „Hedet“ in Finnland : Nordex zieht ersten großen Auftrag für neue Turbinen an Land

18 der neuen N149-Turbinen sollen errichtet werden. Die Gesamtleistung wird mit 81 Megawatt angegeben.

von dpa

04. Oktober 2018, 09:56 Uhr

Hamburg | Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat den ersten größeren Auftrag für seine neuen N149-Turbinen in Finnland erhalten. Insgesamt soll er 18 Anlagen der neuen Baureihe für den Stromerzeuger Neoen errichten. Der daraus entstehende Windpark „Hedet“ im Westen Finnlands mit einer Leistung von 81 Megawatt soll im Laufe des nächsten Jahres ans Netz gehen und ein Rechenzentrum von Google mit Windstrom versorgen, teilte der Konzern am Donnerstag in Hamburg mit.

Nordex hat mit Neoen außerdem einen Servicevertrag über 15 Jahre abgeschlossen. Der Deal sei „ein sehr positives Zeichen für die Resonanz unserer neuesten Turbinengeneration im Markt“, sagte Nordex-Chef José Luis Blanco.