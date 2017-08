„Man darf sich nicht zu wichtig nehmen“ : Nina Bott über GZSZ, Familie und ihre Heimat Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Stephan Pick 1 von 1

Gerade erst feierte die Soap „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ 25-jähriges Bestehen. Sie gehörten fast acht Jahre dazu. Werden Sie gerne auf Ihre Rolle angesprochen?

Ja. Egal, was ich in meinem Leben gemacht habe, ich habe mir das immer gut überlegt. Es ist ein Teil von mir und hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich möchte nirgendwo anders sein, privat nicht, aber auch beruflich nicht. Die Zeit, in der Soaps belächelt wurden, sind schon ewig vorbei. Wer das mal gemacht hat, weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Regisseure arbeiten gerne mit solchen Leuten zusammen, weil sie diszipliniert sind, wissen, dass sie nur ein Teil des Zahnrades sind. Man darf sich und die ganze Branche nicht zu wichtig nehmen.

Ich habe bei meiner Recherche einen Song von Ihnen gefunden…

Ja, ok (lacht). Das war vielleicht keine Glanzleistung. Singen kann ich definitiv überhaupt nicht. Auch das möchte ich aber nicht missen. Es hat Spaß gemacht, zu sehen, wie so etwas gemacht wird. Auch wenn es jetzt immer noch grauenvoll klingt, vor der Bearbeitung war es noch schlimmer. Das war aus der Zeit, da gab es GZSZ-Compilations, immer mit zwei Bonustracks. Reihum musste jeder Darsteller mal ran. Zwei Songs hab ich performt. Die CDs haben sich verkauft wie warme Semmeln, eine hatte sogar Goldstatus − nicht meinetwegen. Sicherlich nicht.

Ist ein Soap-Comeback für Sie denn ausgeschlossen?

Überhaupt nicht. Gerade habe ich durch „Prominent!“ auf Vox den Spaß am Moderieren entdeckt. Es ist schwierig, gerade das Schauspielen nicht zu kurz kommen zu lassen, weil da die Vorläufe geringer sind. Moderationen lassen sich besser planen, was mir wiederum gerade ein wenig die Schauspielengagements verbaut. Das muss sich erst eingrooven.

Nina Bott wurde 1978 in Hamburg geboren. Von 1997 bis 2005 spielte sie die Cora Hinze in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Es folgten weitere Engagements, u.a. bei „Alles was zählt“ und „Verbotene Liebe“. Seit Oktober 2016 moderiert sie das Boulevardmagazin „Prominent!“ auf Vox. 2003 kam ihr erster Sohn Lennox auf die Welt. Mit ihrem zehn Jahre jüngeren Freund hat sie ein gemeinsames Kind. Seit der Geburt von Tochter Luna ist die 39-Jährige auch Bloggerin.

Sie wollen trotzdem weiterhin als Schauspielerin arbeiten?

Beides erfüllt mich. Beim Moderieren kann ich Ich sein. Beim Schauspielern schlüpfe ich in verschiedene Rollen, das ist für mich ein Art Ventil, durch das ich Emotionen und Druck abbaue. Spielen tut richtig gut, das ist etwas ganz anderes. Ich möchte beides nicht missen. Ich freue mich, dass sich beides gut mit der Familie vereinen lässt.

Sie haben eine Tochter (1 1/2) und einen Sohn (13). Wie vereinen Sie Kinder und Beruf?

Ich habe die Unterstützung der beiden Papas und Omas. Jeder Tag ist anders. Diese Woche bin ich, bis auf einen Tag, jeden Tag zu Hause, die letzten Monate war das eher andersherum. Ich versuche zum Schlafen immer zu Hause zu sein. Oder aber ich nehme die Kleine mit. Ich war noch nie eine Nacht ohne sie. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich arbeite so gerne und wirklich viel, und mit Leidenschaft, versuche aber auch, mir keine Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Wenn ich da bin, bin ich Vollzeitmama. Ich weiß das zu schätzen.

Wie teilen Sie sich mit Ihrem Freund die Elternrolle? Steht Ihre Karriere momentan im Fokus?

Mein Freund arbeitet auch Vollzeit, in einer ganz anderen Branche. Wir schaffen das und können uns beide entfalten. Wir achten schon darauf, dass keiner zu kurz kommt. Die Kleine ist mittlerweile auch im Kindergarten. Und wir haben die Omas hier in Hamburg. Wenn ich für „Prominent“ in Köln arbeite, pendele ich meistens. Oder die Kleine kommt mit. Wenn ich weiß, dass ich die ganze Woche in Köln bin, macht es manchmal Sinn, dass wir dableiben.

Sie waren ja vermutlich in den letzten Wochen auch mit Ihrer eigenen Sendung: „House Rules – Das Renovierungsduell“ beschäftigt. Worum geht es in dem neuen Format?

Insgesamt gibt es sechs Folgen. Vier haben wir fertig. Das ist ein australisches Format. So etwas habe ich in der Form noch nie gemacht, das hat es so aber auch noch nicht in Deutschland gegeben. „House Rules“ ist ein Battle mit vier Familien, die sich selbst und ihre Häuser zur Verfügung stellen. Während eine Familie im Urlaub ist, renovieren die anderen drei deren Haus. Natürlich sind Geschmäcker sehr unterschiedlich. Und das ist das Problem. Hinterher gibt es eine Expertenjury, die das Ergebnis bewertet.

Mehr zum Thema Hamburger im Gespräch : Hier finden Sie alle Interviews der Serie

Was ist Ihre Aufgabe bei „House Rules“?

Ich bin nicht die nächste Heimwerkerkönigin. Ich führe durch das Format, stelle die Aufgaben und Herausforderungen, begrüße und erkläre die Regeln. Als Host quasi. Aber ich bin auf der Baustelle nicht die, die das Werkzeug in die Hand nimmt.

Sind Sie handwerklich begabt?

Mir macht das Spaß, ich bin kreativ. Aber ich kenne meine Grenzen, gerade, wenn es körperlich zu schwierig wird. Ich habe ein ganz gutes Stilgefühl. Und, wie ich finde, auch einen guten Geschmack. Aber wenn es darum geht, Fenster auszutauschen oder Wände einzureißen, dann bin ich raus.

Sie leben mit Ihrem Freund und Ihren zwei Kindern in Hamburg. Ist Hauskauf auch ein Thema?

Wir waren monatelang auf der Suche. Deshalb passte das Format so gut zu meiner Situation. Jetzt haben wir uns gerade entschieden. Unser Hauskauf ist mit einer großen Renovierung verbunden.

Bleiben Sie in Hamburg?

Ja. Ich will auf keinen Fall weg. Ich war beruflich immer mal im Ausland und bei meinem Freund könnte das auch mal anstehen. Das wäre für eine gewisse Zeit auch okay. Grundsätzlich hänge ich sehr an Hamburg. Ich bin hier geboren und hier leben meine Freunde und der Rest Familie, den ich noch habe. Ich habe lange in Berlin gelebt und ein halbes Jahr auf Mallorca. Aber in jeder freien Minute war ich am liebsten in Hamburg.

Sie haben einen Blog „Mutterrolle“ – was war die Idee dahinter?

Ich hatte während meiner Schwangerschaften so viele Emotionen und Gedanken in mir, daraus wollte ich etwas machen. In meiner ersten Schwangerschaft habe ich ein Buch mit einer Freundin zusammen geschrieben. Ehrlich gesagt könnte nichts unterschiedlicher sein, als die Schwangerschaftszeit von Frauen. Viele Frauen haben mich gefragt, wie es bei mir ist. Es ist so ein großes Gefühl, sich auszutauschen. Das vereint die Menschen. Dadurch kam ich dazu. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht nur mir etwas bringt.

Verdienen Sie damit Geld?

Ja. Wenn man so eine große Reichweite hat, dann ergeben sich automatisch spannende Möglichkeiten, die für alle Seiten Sinn machen. Ich mache allerdings nur Werbung für Dinge, hinter denen ich stehen kann und achte darauf, nicht zu viele Kooperationen zu machen.

Sei es auf Ihrem Blog oder bei Social Media, aber auch im Fernsehen − Sie geben sehr viele private Einblicke. Gehört das zur Karriere dazu?

Ich bin ein lebensfroher, optimistischer Mensch. Nicht naiv. Mir ist schon bewusst, dass das Internet Gefahren birgt. Bei meinem ersten Kind war ich da noch ganz vorsichtig. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr davor, dass meine Kinder das später nicht gut finden. Ich poste doch nur Fotos, die vor Lebensfreude strotzen und keine volle Windel. Ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht irgendwann das Maß verlieren kann. Als Eltern ist man so stolz auf seine Kinder. Mein Sohn sagt mir mittlerweile, ob er das in einer Situation will oder nicht. Auch, ob er zu einem Event mitkommen will, oder eben nicht. Er ist jetzt in einem Alter, da kann ich ihn fragen und miteinbeziehen.

Haben Sie Ihren Sohn auch gefragt, ob Sie sich wieder für den „Playboy“ ausziehen dürfen? Sie waren im Juni erneut auf dem Cover des Magazins.

Das war ihm ziemlich egal. Den interessiert das nicht. Ich habe ihn natürlich gefragt. Auch für mich war die Entscheidung nicht mehr so groß, weil es schon das dritte Mal war.

Wie kam es dazu?

Ein Freund von mir ist Paul Ripke, der Fotograf. Wir wollten schon immer einmal zusammen ein Playboy-Shooting machen. Als dann die Anfrage kam, hab ich ihn gefragt. Und er hat sofort zugesagt. Wir haben in der Nähe von Frankfurt geshootet. Ich wollte dieses Mal ganz bewusst keine Fotos am Strand. Wir sind dann in einen 70er-Jahre-Look-gehüpft.

Sie werden nächstes Jahr schon 40. Haben Sie ein Problem mit dem Älterwerden?

Überhaupt nicht. Ich bin jetzt 39 und finde das ganz cool. Ich mag ungerade Zahlen viel lieber, daher liegt mir die 40 nicht so. Aber auf die 43 freue ich mich schon richtig. Quersumme 7 ist voll mein Ding.

Nina Bott... persönlich

Sport ist... anstrengend, aber wichtig, gerade für Lennox und meinen Freund.

In Hamburg kann ich... abschalten.

In der Öffentlichkeit... bin ich trotzdem ich.

Als Mama... weiß man, was einem wirklich wichtig ist.

Der G20-Gipfel war... echt nervig. Wir sind geflohen. Ich hatte ein mulmiges Gefühl.

Ich kann nicht leben ohne... meine Kinder.