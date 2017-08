Neuer Streit mit Hamburg : Niedersachsen macht Elbmündung zum Naturschutzgebiet

Kommentar Eines muss man den Vertretern in der Landesregierung und den Behörden Niedersachsens lassen: Ihre Querschüsse zur ungeliebten Elbvertiefung kommen regelmäßig und verfehlen ihre Wirkung in Hamburg meist nicht. Nun also bringt die Aufwertung des niedersächsischen Teils der Flussmündung zum Naturschutzgebiet die Hanseaten ins Schleudern und auf die Palme. Dass der südliche Nachbar wegen entsprechender EU-Vorgaben das Gebiet mit einem institutionellen Naturschutz versehen muss, steht dabei nicht zur Debatte. Die Frage ist nur, wie eng die Daumenschrauben sein müssen, die der wirtschaftlichen Nutzung des Stromes dabei angelegt werden. Die bisher vorgelegten Entwürfe der Schutzverordnung sind aus Hamburger Sicht jedenfalls so streng, dass die Hafenwirtschaft ihre Geschäfte in ernster Gefahr sieht. Auch wenn eine abschließende Bewertung der Maßnahmen noch schwerfällt, so darf sich der unvoreingenommene Beobachter doch schwer wundern. Warum stimmen sich die Verantwortlichen beiderseits der Landesgrenze bei einem solch sensiblen Thema wie dem Naturschutz an der Unterelbe eigentlich nicht vorher ab? Zumal in einer Phase, da die Sache für Hamburg Spitz auf Knopf steht und jede weitere ernste Verzögerung dem wichtigen Infrastrukturprojekt des Nordens den Garaus machen könnte. Die Antwort liegt auf der Hand, auch wenn niemand das jemals so bestätigen wird. Aller öffentlichen Beteuerungen zum Trotz hat Niedersachsen nämlich ganz wenig Interesse daran, dem größten deutschen Hafen aus der Klemme zu helfen. Jeder Reeder, der Hamburg verloren geht, ist schließlich ein potenzieller Neukunde für den dümpelnden Jade Weser Port in Wilhelmshaven. Das ist eine Taktik vieler kleiner Nadelstiche, von einem gemeinsamen norddeutschen Geist keien Spur. Gute Nachbarschaft geht anders