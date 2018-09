Trauriger Spitzenplatz im ADAC-Ranking : Nichts geht mehr: A1 auf Platz 1 der Sommerstaus

Hohes Verkehsaufkommen und Baustellen sind die Gründe. Auch die A7 ist vorne mit dabei.

von dpa

20. September 2018, 16:02 Uhr

Hamburg | Die A1 hat bei den Staus in diesem Sommer den traurigen Spitzenplatz eingenommen. Während sie im Vorjahr noch auf Platz drei der staureichsten Autobahnen lag, kletterte sie in diesem Jahr auf Platz 1, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. 20 Prozent der Staus bildeten sich auf der Autobahn 1, die unter anderem Lübeck und Hamburg miteinander verbindet. Damit mussten Reiselustige im Raum Hamburg besonders viel Geduld auf dem Weg in den Urlaub mitbringen.

Auch auf der Autobahn 7 mussten Reisende mehr Zeit einplanen. Sie landete mit 18 Prozent der Sommerstaus auf Platz 2 des ADAC-Rankings.

Grund für die Staus war nach Angaben vom Donnerstag in vielen Fällen ein hohes Verkehrsaufkommen, aber auch viele Baustellen wurden für Autofahrer zur Geduldsprobe.