Polizei sucht Zeugen : Neunjährige wird Opfer eines Sexualdelikts in Hamburg-Hausbruch

Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach dem mutmaßlichen Täter, bislang allerdings erfolglos.

von shz.de

24. April 2019, 14:22 Uhr

Hamburg | Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der am Dienstag Nachmittag gegen 15.40 Uhr in Hausbruch sexuelle Handlungen an einem neunjährigen Mädchen vorgenommen haben soll.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr das Mädchen mit dem Fahrrad von der Schule nach Hause und stieg aufgrund eines Anstiegs zwischenzeitlich vom Rad ab. Der Täter soll ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Er fuhr zeitweise neben der Neunjährigen her. Wie auch das Mädchen soll er vom Fahrrad abgestiegen sein und im weiteren Verlauf sexuelle Handlungen an der Neunjährigen vorgenommen haben. Das Mädchen ist danach davon gelaufen, der Täter mit seinem Fahrrad geflüchtet. Die Eltern alarmierten schließlich die Polizei.

Im Rahmen der mit mehreren Funkstreifenwagen durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben:

männlich

„südländisches“ Erscheinungsbild

etwa 25 bis 30 Jahre alt

sprach akzentfrei Deutsch

trug unter anderem eine Jeans und ein schwarzes Basecap

fuhr ein Mountainbike mit grün-blauem Rahmen

Die Ermittlungen führt die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA42). Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.