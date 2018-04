Hamburg-Sasel : Neunjährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Mädchen läuft bei grün über eine Straße und wird von einem VW erfasst.

von shz.de

10. April 2018, 15:43 Uhr

Hamburg-Sasel | Am Montagnachmittag ist ein Mädchen bei einem Unfall in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei in Hamburg am Dienstag mit. Das Kind ging demnach bei grün über eine Ampel und wurde von einem Auto erfasst. Offenbar hatte eine 69-Jährige mit ihrem VW UP nach dem Abbiegen in den Saseler Markt die rote Ampel nicht beachtet und auch das Mädchen nicht gesehen.

Das Kind wurde vom VW erfasst und stürzte zu Boden. Es verletzte sich am Kopf und war nicht mehr ansprechbar. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde die Neunjährige in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte besteht Lebensgefahr. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

