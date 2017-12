Hamburg-Hohenfelde : Neun Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: TVR-News 1 von 1

von shz.de

erstellt am 06.Dez.2017 | 07:24 Uhr

Hamburg | In Hamburg-Hohenfelde sind in der Nacht auf Mittwoch neun Personen bei einem Feuer verletzt worden. Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße Reismühle, nahe der S-Bahnhaltestelle Landwehr, hatte aus noch ungeklärter Ursache eine Matratze Feuer gefangen. Das teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

In kürzester Zeit war das gesamte Treppenhaus stark verqualmt, einigen Hausbewohnern war dadurch der Fluchtweg abgeschnitten. Von den geretteten Anwohnern mussten vier über eine Drehleiter evakuiert werden. Alle Geretteten sind anschließend mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

