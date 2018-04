Vertragsgespräche im Abstiegskampf : Neues vom HSV: Und der Gegner bleibt Wolfsburg

Nach dem Showdown kommt das Fernduell: Der HSV muss siegen und hoffen, dass Wolfsburg patzt. Optimismus ist ein Wagnis.

von Götz Bonsen mit dpa

30. April 2018, 13:12 Uhr

Hamburg | „Es sieht immer mehr danach aus“, sagt das Gesicht des späten Erwachens, Lewis Holtby, auf die Frage der Unabsteigbarkeit des HSV. Eine leicht bittere Note gab es am Ende des 32. Spieltags aber doch noch. Das Titz-Team hatte zwar einen formidablen „Sechs-Punkte-Sieg“ gegen den direkten Abstiegskonkurrenten VfL Wolfsburg eingefahren. Doch da die Konkurrenz aus Mainz und Freiburg beiderseits ebenfalls gewann, ist die Lage im Tabellenkeller deutlich zugespitzter, als es den Hamburgern lieb sein könnte. Die Mitbewerber auf Rang 16 sind realistisch auf einen geschmolzen: die Wölfe – und Rang 15 scheint nicht mehr realistisch.

Der Nachbericht

Bedingung für den Hamburger Klassenerhalt sind vermutlich zwei eigene Siege in den letzten beiden Spielen, doch selbst das könnte nicht reichen, weil die Wolfsburger Unentschieden-Spezialisten neben zwei Punkten mehr auch das Torverhältnis auf ihrer Seite haben. Ein Unentschieden in Leipzig und ein Sieg daheim gegen die abgestiegenen Kölner: Das klingt nicht unrealistisch und würde den Schützlingen von Bruno Labbadia reichen, um den begehrten Relegationsplatz – wahrscheinlich gegen Holstein Kiel – aus eigener Kraft zu erklimmen. Dann wäre der HSV trotz seiner tollen Aufholjagd abgestiegen.

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten zeigt die Möglichkeiten auf

Platz Verein Pkt. Tore Restprogramm 14. Mainz 05 33 45:49 Dortmund (A)

Bremen (H) 15. SC Freiburg 33 29:53 Gladbach (A)

Augsburg (H) 16. (Rel.) VfL Wolfsburg 30 31:43 RB Leipzig (A)

Köln (H) 17. Hamburger SV 28 24:48 Eintracht Frankfurt (A)

Gladbach (H) 18. 1. FC Köln 22 31:60 Bayern München (H)

Wolfsburg (A)

Laut „Bild“ sollen die Vertragsgespräche mit Nicolai Müller nun doch wieder aufgenommen werden. Der Leistungsträger, der sich zu Beginn der Saison beim Torjubel das Kreuzband riss, steht vor einem Comeback. Der 1. FC Köln hatte bei den Personalien Timo Horn und Jonas Hector vorgemacht, dass es möglich ist, Top-Spieler auch bei einem Abstieg in den eignen Reihen zu halten, sofern die Bindung an den Club stark genug ist.

Trainer Christian Titz lässt trotz der unerwarteten Wiederbelebung des Dinos seine Zukunft offen. Grundsätzlich kann er sich aber eine Weiterbeschäftigung beim Traditionsclub vorstellen. „Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es mir in Hamburg sehr gut gefällt und dass ich mich hier sehr wohl fühle“, sagte der 47-Jährige einen Tag nach dem 3:1 am Samstag.

Titz und die Verantwortlichen wollen erst sprechen, wenn feststeht, in welcher Liga der HSV in der kommenden Saison spielt. „Wenn wir Klarheit haben, werden wir uns zusammensetzen, dann werden sich die Dinge in die eine oder andere Richtung schnell verändern“, meinte der Trainer am Sonntag. „Dass wir uns überhaupt darüber unterhalten können, das habe ich den Verantwortlichen zu verdanken, die mir das Vertrauen geschenkt haben, meinem Trainerstab und vor allem meiner Mannschaft.“

Der bis dahin weitgehend unbekannte Titz war im März vom U21-Trainer als Nachfolger des glücklosen Bernd Hollerbach zum Chefcoach der Profis befördert worden. Er gilt als entscheidender Faktor, dass die Hamburger noch Chancen auf den Klassenverbleib haben. In den bislang sechs Spielen unter Titz holte das Team zehn Punkte.

Nach dem Erfolg bei den ebenfalls gefährdeten Wolfsburgern hat der Tabellenvorletzte vor seinen letzten beiden Saisonpartien bei Eintracht Frankfurt und gegen Borussia Mönchengladbach nur noch zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang 16.

Der Bürgermeister hofft mit

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher schreibt dem Hamburger SV eine große gesellschaftliche Bedeutung zu und bangt um dessen Klassenverbleib. „Es macht viel von unserem Selbstbewusstsein aus, dass wir eine Sportstadt sind, in der der Fußball auch gut vertreten ist“, sagte Tschentscher im Sportclub des NDR-Fernsehens am Sonntagabend. „Ganz Deutschland schaut auf das, was im Fußballsport passiert. Der HSV ist ein ganz beliebter Verein auch über die Grenzen Hamburgs hinaus. Es macht uns sympathisch, wenn es gut läuft.“

Über seinen Sohn sei er zum HSV-Fan geworden, berichtete der Bürgermeister. Der traditionsreiche Verein präge die Sportstadt. Bei einem Abstieg müsse der HSV „alles daran setzen, um möglichst bald den Aufstieg zu schaffen. Es kommt darauf an, dass der HSV wieder auf die Füße kommt.“ Tschentscher sieht die Forderung von HSV-Aktionär Klaus-Michael Kühne nach finanzieller Unterstützung des Vereins durch die Stadt problematisch. Die Stadt engagiere sich bereits bei der Stadionfinanzierung, der Gestaltung des Umfeldes, der Errichtung von Parkplätzen und Trainingszentren sowie der Gewährleistung der Sicherheit bei Spielen. „Wir haben über 800 Sportvereine. Profiabteilungen müssen sich selbst tragen“, betonte Tschentscher.

Der SPD-Politiker kann sich andererseits aber nicht vorstellen, dem HSV die Kosten für die öffentliche Sicherheit bei Bundesliga-Spielen in Rechnung zu stellen. „Die öffentliche Sicherheit ist immer eine öffentliche Aufgabe“, sagte er. Krawalle würden nicht immer in Stadionnähe stattfinden, sondern im öffentlichen Raum.