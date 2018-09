Hamburg : Neues Abwassersiel in der Innenstadt soll Gewässerqualität verbessern

Mehr Regen und weniger Grünflächen: Nicht nur Hamburg hat Probleme, große Wassermassen aufzunehmen.

von dpa

17. September 2018, 14:21 Uhr

Hamburg | Mit einem großen Abwasserspeicher in der Innenstadt will Hamburg Wasser die Qualität der Gewässer in der Hansestadt verbessern und den Folgen des Klimawandels vorbeugen. Am Dienstag werde der unterirdische Tunnelbohrer im Stadtteil Hoheluft voraussichtlich seinen Zielschacht erreichen, teilte Hamburg Wasser mit. Das neue Siel soll größere Mengen Regenwasser aufnehmen, die nach starken Niederschlägen bislang teilweise in den Isebekkanal geflossen sind.

Hamburg gehe damit ein Problem an, das auch in vielen anderen Großstädten eine zunehmende Rolle spielt. Durch die Erwärmung des Weltklimas fallen häufiger große Regenmengen auf die Städte, die von den vorhandenen Abwasseranlagen nicht mehr aufgenommen werden können. Die Infrastruktur muss deshalb entsprechend ausgebaut werden. Aber auch mit neuen großen Sielen werde es keine absolute Sicherheit vor Hochwasser aus der Kanalisation geben. Dazu trage auch die zunehmende Versiegelung von Grünflächen bei, teilte Hamburg Wasser mit.