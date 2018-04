Von Hamburg nach Helgoland : Neuer Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ nimmt Samstag den Dienst auf

Der Katamaran macht sich wieder von den Landungsbrücken über Wedel und Cuxhaven auf den Weg nach Helgoland.

von Barbara Glosemeyer

27. April 2018, 19:19 Uhr

Hamburg | Das Beste vorweg: Der neue Helgoland-Katamaran, der ab Samstag wieder täglich von den Landungsbrücken über Wedel und Cuxhaven Helgoland ansteuert, hat sechsmal mehr Freiflächen als sein Vorgänger. So können Helgoland-Reisende die An- und Rückreise bei gutem Wetter in vollen Zügen auf einem der Außendecks genießen.

Wie Birte Dettmers, Geschäftsführerin der Flensburger Förde Reederei Seetouristik (FRS) Helgoline GmbH, sagte, war dies der größte und häufigste Wunsch der Gäste. „Insofern freuen wir uns sehr, diesen Wunsch jetzt erfüllen zu können“, so Dettmers. Der neue Katamaran wurde Freitagmorgen von der 16-jährigen Helgoländerin Jana-Pauline Toben in zünftiger Tracht an den Hamburger Landungsbrücken getauft. Sein Name bleibt der alte: „Halunder Jet“.

Neuen „Halunder Jet“ bietet Platz für 690 Passagiere

Der Neubau löst nach 15 Jahren den alten „Halunder Jet“ ab, der die FRS-Flotte jetzt als „Clipper V“ zwischen Seattle (USA) und Victoria ( Kanada) verstärkt.

Foto: Andreas Vallbracht

Rund 17 Millionen Euro hat die Flensburger Reederei in den Neubau aus Aluminium investiert, der von der australischen Werft Austal auf den Philippinen in gut 12 Monaten gebaut wurde. 690 Passagiere in drei verschiedenen Sitzplatzkategorien haben Platz auf dem Katamaran, das sind 100 mehr als auf dem alten „Halunder Jet“ und ist der stetig steigenden Nachfrage geschuldet. „Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Saisonende am 8. November 20 Prozent mehr Passagiere und damit mehr als 100.000 Gäste befördert haben“, sagt die FRS-Helgoline-Geschäftsführerin.

Der neue „Halunder Jet“ ist das Premiumschiff der Reederei. Es bietet nicht nur mehr Platz, sondern auch mehr Komfort. Mit dem Innendesign wurde das international renommierte australische Architektenbüro Spear Green beauftragt, um ein modernes Zusammenspiel von Farben, Material und Licht in den Fahrgastbereichen zu entwickeln.

WLan und USB-Anschluss an jedem Sitzplatz

Dazu zählen auch maßgefertigte, integrierte Ablagefächer oberhalb der mittleren Sitzreihen für Klein- und Handgepäck, wie man sie aus Flugzeugen kennt. Außerdem ist der neue „Halunder Jet“ mit WLan und einem USB-Anschluss an jedem Sitzplatz ausgestattet. Für Behinderte stehen spezielle Rollstuhlplätze zur Verfügung − und ein Lift, der sie über die Etagen mobil macht.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der technischen Ausstattung. So verfügt der neue Helgoland-Katamaran über ein Bewegungsdämpfungssystem, das die Schiffsbewegungen reduziert. Mit vier Motoren, vier Hilfsgeneratoren und vier Wasserjets erreicht der Katamaran eine Reisegeschwindigkeit von etwa 35 Knoten (64 km/h) und ist damit genauso schnell wie sein Vorgänger. Die Preise sind übrigens auch stabil.