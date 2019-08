Hamburg : Neue Passagierfähre „Liinsand“ startet am Montag auf der Elbe

Drei Mal täglich verkehrt die Fähre unter dem Namen „elblinien“ zwischen Stade, Wedel und Hamburg.

von dpa

02. August 2019, 13:11 Uhr

Hamburg/Stade | Der vor einem Monat angekündigte neue Fährdienst auf der Elbe wird am Montag den 5. August seinen Betrieb aufnehmen. Die Passagierfähre „Liinsand“ wird drei Mal täglich zwischen Stade (Stadersand), Wedel und Hamburg auf dem Strom verkehren und unter dem Namen „elblinien“ Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg verbinden, teilte die Reederei Watten Fährlinien GmbH am Freitag in Husum mit. Der Fahrpreis für die einfache Fahrt wird für einen Erwachsenen für die gesamte Strecke 13 Euro betragen und 26 Euro für die Hin- und Rückfahrt, heißt es auf der Webseite.

„Liinsand“ verkehrte bislang in Nordfriesland

Die Fähre, die 50 Passagiere und 15 Fahrräder transportieren kann, verkehrte bislang im nordfriesischen Wattenmeer, wo sie zwischen Dagebüll, Föhr, Amrum und den Halligen unterwegs war. Sie hat einen Hybrid-Antrieb und kann mit Dieseltreibstoff oder elektrisch betrieben werden.

Für das neue Fahrtgebiet wurde das Schiff fit gemacht, neu lackiert und zwei Wochen getestet. Die Fahrt vom Altonaer Fischmarkt bis Stadersand dauert gut eineinhalb Stunden; die Rückfahrt stromaufwärts ungefähr eine Viertelstunde länger. Der Anleger Stadersand ist mit einer Buslinie nach Stade verbunden.