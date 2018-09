Hamburg-Horn : Neue Moschee mit rechtsradikalen Parolen besprüht

In mangelhafter Rechtschreibung haben unbekannte auf Wände und Böden geschrieben. Der Staatschutz ermittelt.

Hamburg | Die neue Al-Nour-Moschee in Hamburg-Horn ist wenige Wochen vor ihrer Eröffnung mit rechtsradikalen Parolen besprüht worden. Ein Nachbar habe die Schmierereien am Montag bemerkt und die Gemeinde verständigt, sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Daniel Abdin, am Dienstag.

Er selbst habe die Tat bei der Polizei angezeigt, der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen. Die Moschee in der umgebauten ehemaligen Kapernaum-Kirche soll am 26. September eröffnet werden.

Auf Fotos vom Eingang der Moschee, die der Zentralrat der Muslime auf Facebook veröffentlichte, war in mangelhafter Rechtschreibung zu lesen: „Deuschland den deuschen“ und „Nationaler Wiederstand“. An den Seitenwänden standen die Worte „Vergewaltiger“, „Anti Christ“ und nach Angaben von Abdin – auch das Wort „Terror“ in falscher Schreibweise.

„Ich bin empört“, sagte Abdin. In den sechs Jahren seit dem Kauf der ehemaligen Kirche sei nichts Derartiges passiert. Hamburg sei super-tolerant. „Wir haben hier keinen Platz für Nazis!“ Er gehe davon aus, dass die momentane vergiftete Atmosphäre zu der Tat beigetragen habe. „Ich bin froh, dass wir so großartige Nachbarn haben“, fügte der Gemeindevorsitzende hinzu. Einer von ihnen habe gleich versucht, die Parolen mit Putzmitteln und Schrubber zu entfernen.

„Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) verurteilt den offenkundig rechtsextremistisch und durch Muslimhass motivierten Anschlag auf seine Mitgliedsmoschee Al-Nour-Moschee in Hamburg in aller Schärfe“, hieß es in einer Mitteilung des Vereinsvorsitzenden Aiman Mazyek.