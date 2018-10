Titelverteidiger Schleswig-Holstein : Neuausgabe des „Glücksatlas“: Wie zufrieden ist Deutschland?

Die glücklichsten Deutschen leben seit Jahren in Schleswig-Holstein. Kann der „echte Norden“ die Spitze behaupten?

von dpa

11. Oktober 2018, 07:20 Uhr

Hamburg | Wo leben in Deutschland die zufriedensten Bürger? Wird der Top-Wert des Vorjahres im sogenannten Glücksatlas anno 2018 übertroffen? Der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen wird am Donnerstag (11 Uhr) erneut die Ergebnisse vorstellen, dieses Mal in Hamburg.

Im Vorjahr zeigte sich eine hohe Lebenszufriedenheit in Deutschland. Sie erreichte auf einer Skala von 0 bis 10 einen Punktwert von 7,07, eine positive Tendenz setzte sich nach Angaben der Wissenschaftler fort. Der „Glücksatlas“ wird im Auftrag der Deutschen Post erstellt.

Als Grund für die Entwicklung 2017 nannte Mitautor Raffelhüschen die positive wirtschaftliche Entwicklung mit niedriger Arbeitslosigkeit und Lohnzuwächsen in Deutschland – eine Situation, an der sich in diesem Jahr wesentlich nichts geändert hat.

Die glücklichsten Deutschen leben seit Jahren in Schleswig-Holstein (7,43), das Schlusslicht war 2017 Sachsen-Anhalt (6,89). Allerdings holte der Osten Deutschlands weiter auf, der Abstand zu Westdeutschland verringerte sich.

Die Erhebung erfolgte nun zum achten Mal in Folge. Dabei sollen die Befragten ihr bisheriges Leben bewerten sowie Wünsche, Ziele, Erwartungen und Einstellungen kundtun.