Verkehr : Nächtliche Vollsperrung und weitere Bauarbeiten auf A7

Nach einer nächtlichen Vollsperrung der Autobahn 7 zwischen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Nordwest (ab Sonntag 21.00 Uhr) soll die Autobahn am Montagmorgen (5.00 Uhr) wieder für den Verkehr freigegeben werden. Den Autofahrerinnen und Autofahrern sollen dann je zwei Spuren in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) und Süden (Hannover) zur Verfügung stehen, wie die Autobahn Nord GmbH mitteilte. Normalerweise ist die A7 in dem Bereich sechsspurig. Darum ist mit Staus zu rechnen. Zurzeit wird die Autobahn auf acht Spuren ausgebaut.

Am Wochenende war die Asphaltierung der...

