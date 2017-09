Proteste in Hamburg : Nachspiel vor Gericht: Vierter Prozess gegen G20-Aktivist

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

12.Sep.2017

Hamburg | Im Zusammenhang mit den G20-Krawallen in Hamburg muss sich am Dienstag ein weiterer mutmaßlicher Gewalttäter vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem in Hamburg geborenen 19-Jährigen vor, sich am Abend des 8. Juli im Schanzenviertel mit zehn bis 15 Menschen zusammengeschlossen zu haben, um gezielt Polizisten anzugreifen.

Er habe sein Gesicht schwarz maskiert und Flaschen auf Beamte geworfen. Umstehende Personen soll er aufgefordert haben, es ihm nachzutun. Die Anklage lautet auf versuchte gefährliche Körperverletzung, schweren Landfriedensbruch und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Im ersten Prozess nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel war ein 21-Jähriger aus den Niederlanden zu zwei Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das zweite Verfahren gegen einen 24-jährigen Polen endete mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Als dritter kam am vergangenen Freitag ein 21-jähriger Franzose vor Gericht. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt.

Der nun anstehende Prozess vor dem Amtsgericht St. Georg ist das erste Verfahren, bei dem Jugendstrafrecht angewendet werden könnte. Im Falle einer Verurteilung, hätte der 19-Jährige mit einer milderen Strafe zu rechnen.

Bei den Ausschreitungen waren mehrere hundert Polizisten und eine unbekannte Anzahl von Demonstranten oder Unbeteiligten verletzt worden. Außerdem entstanden hohe Sachschäden durch Brandstiftungen und Zerstörungen.