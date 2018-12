Hamburg : Nach Zusammenprall zweier Autos – Pkw erfasst Fußgänger

Am Donnerstagnachmittag wurde durch einen Verkehrsunfall in Hamburg auch ein Fußgänger verletzt.

von JOTO

27. Dezember 2018, 19:03 Uhr

An der Kreuzung Pepermölenbek / Trommelstraße in Hamburg ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem auch ein Fußgänger verletzt wurde.

Gegen 17:45 Uhr rammte ein weißer Pkw einen dunkelblauen VW Polo im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall wurde der Polo auf den Gehweg geschoben, wo es einen Fußgänger erfasste. Dieser musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Zeugenaussagen wollte der dunkle VW vom Fischmarkt kommend in die Trommelstraße abbiegen. Die Polizei hat die Unfallstelle gesperrt. Die Ermittlungen laufen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?