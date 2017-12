Prozessbeginn in Hamburg : Nach Unfall mit einem Toten: Mordanklage gegen Autodieb

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Wendt 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Dez.2017 | 07:13 Uhr

Hamburg | Ein 25 Jahre alter mutmaßlicher Autodieb muss sich von Donnerstag an wegen Mordes vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am frühen Morgen des 4. Mai einen schweren Verkehrsunfall in der Hamburger Innenstadt verursacht haben, bei dem ein Taxifahrgast starb und zwei weitere Männer schwer verletzt wurden. Die Anklage lautet auf Mord, gefährliche Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Es sei in Hamburg die erste Mordanklage nach einem Unfall, der in Zusammenhang mit einer Verfolgungsjagd stehe, hieß es.

Der Litauer hatte den Angaben zufolge ein Taxi im Stadtteil Barmbek gestohlen. Einem Polizisten fiel der Wagen auf, weil der Fahrer ohne Beleuchtung und unsicher fuhr. Der Beamte verständigte seine Kollegen, die die Verfolgung des Wagens aufnahmen. Laut Staatsanwaltschaft fuhr der 25-Jährige mit bis zu 145 Stundenkilometern in Richtung Innenstadt. Auf der fünfeinhalb Kilometer langen Strecke über 14 Kreuzungen und Einmündungen soll er mindestens zweimal rote Ampeln missachtet und mehrere riskante Fahrmanöver gemacht haben.

350 Meter vor der Unfallstelle an der Binnenalster habe er den Wagen vor der Bahnunterführung Kennedybrücke bewusst auf die Gegenspur gelenkt. Er prallte frontal mit dem Großraumtaxi eines 57 Jahre alten Fahrers zusammen. Der 22 Jahre alte Fahrgast – ein Barkeeper, der gerade erst eingestiegen war – erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Ein weiterer Fahrgast und der Taxifahrer kamen mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der Unfallfahrer wurde schwer verletzt. Der 25-Jährige soll alkoholisiert gewesen sein und keine Fahrerlaubnis gehabt haben.