Hamburg : Nach Überfall auf Tankstelle: Mutmaßliche Täter gefasst

Nach der Auswertung der Bilder der Überwachungskamera hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

von dpa

09. April 2018, 15:54 Uhr

Oststeinbek/Hamburg | Zwei Monate nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Oststeinbek im Kreis Stormarn hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera an der Tankstelle führten die Beamten auf die Spur von zwei 19-Jährigen, teilte die Polizei am Montag mit.

Beide sind demnach mutmaßlich auch in zwei weitere Raubtaten in Hamburg verwickelt. Sie wurden einem Haftrichter vorgeführt und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg in Untersuchungshaft genommen. Zwei weitere Jugendliche, ein 16-jähriger Hamburger und ein 17-Jähriger aus Pinneberg, wurden nach einer Durchsuchung vorübergehend festgenommen. Sie wurden später aber wieder entlassen.

Am 8. Februar hatte ein junger Mann die Tankstelle in Oststeinbek betreten und dem Verkäufer mit einer Schusswaffe gedroht. Abgeschreckt vom „resoluten Auftreten des Angestellten“ hatte er die Tankstelle laut Polizeibericht dann aber ohne Beute verlassen und war zu Fuß geflohen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?