Hamburg : Nach tödlichem Unfall: Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrsermittler versuchen, den Unfallhergang am Stephansplatz zu rekonstruieren.

25. November 2019, 13:56 Uhr

Hamburg | Am Montagmorgen ist es in Hamburg in der Nähe des Gorch-Fock-Walls zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Dabei wurde um 4.55 Uhr ein Fußgänger am Gorch-Fock-Wall von einem Mitsubishi erfasst und starb später an seinen Kopfverletzungen. Die Polizei Hamburg sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese können sich bei der Verkehrsdirektion unter der Rufnummer 040/4286-52961 melden.

