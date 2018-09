Hamburg : Nach Messerattacke vor Bäckerei – Zwei Männer in U-Haft

Der 35-Jährige, der am Mittwoch mit einem Messer schwer verletzt wurde, schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

von dpa

20. September 2018, 21:27 Uhr

Hamburg | Nach einer Messerattacke auf einen 35-Jährigen in Hamburg-Farmsen hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen zwei Tatverdächtige erlassen. Den beiden Männern im Alter von 50 und 21 Jahren werde versuchter gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 35-Jährige war am Mittwoch vor einer Bäckerei lebensgefährlich verletzt worden. Bei einer Sofortfahndung konnte die Polizei die beiden Verdächtigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern noch an.