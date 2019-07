Zeugenaufruf : Nach Leichenfund in Hamburg-Jenfeld: Mordkommission bittet um Hilfe

Das Opfer soll am Fundort zuvor offenbar länger in einem Zelt gewohnt haben – ebenso wie weitere Personen, vermutet die Polizei.

12. Juli 2019, 14:07 Uhr

Hamburg | Auf einer Grünfläche in Hamburg-Jenfeld – zwischen dem Riedel-Vogt-Weg und der A 24 – wurde bereits am Dienstagnachmittag der Leichnam eines noch nicht identifizierten Mannes gefunden. Wie die Polizei mitteilte sei angesichts der Verletzungen von einem Tötungsdelikt auszugehen. Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Das Opfer scheint nach Auskunft der Beamten offenbar am Fundort in einem Zelt gelebt zu haben. Hinweise deuteten zudem darauf hin, dass weitere Personen sich in diesem Lager aufgehalten haben.

Insbesondere sucht die Polizei deshalb Zeugen, die Angaben zu diesen weiteren Personen machen können oder sogar einen möglichen Streit beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle.

