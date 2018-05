Hamburg-Neuallermöhe : Nach eskaliertem Streit: Polizei stürmt Supermarkt

Einer der Streithähne hatte sich angeblich mit einem Messer verschanzt. Der Mann wurde festgenommen.

01. Mai 2018, 14:12 Uhr

Nachdem ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Nachbarn aus einem nahegelegenen Hochhaus in eine Schlägerei eskaliert war, hat die Polizei am Dienstag einen Supermarkt im Hamburger Stadtteil Neuallermöhe gestürmt. Einer der Streithähne hatte sich dort angeblich mit einem Messer auf der Toilette verschanzt.

Bewaffnete Polizisten hatten daraufhin den Mini-Markt am Edith-Stein-Platz umstellt. Als der Mann trotz Aufforderung der Polizei nicht herauskam wurde das SEK alarmiert. Noch bevor die Spezialeinheit den Mann überwältigen konnte, kam er freiwillig aus dem Markt heraus und wurde festgenommen. Keiner der Streithähne weise Verletzungen auf, so ein Sprecher der Polizei. Auch ein Messer sei nicht gefunden worden, weder im „Mini Markt“ noch in Tatortnähe. Die beiden Kontrahenten mussten zur Vernehmung auf die Polizeiwache mit. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

