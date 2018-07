Hamburg : Nach erfolgloser Suche: Polizei überprüft Unfall an der Alster

Am Dienstag soll ein alkoholisierter Mann ins Wasser gestürzt sein, was die Polizei als „fraglich“ bezeichnet.

von Tobias Johanning

31. Juli 2018, 07:06 Uhr

Hamburg | Am frühen Dienstagmorgen hat die Feuerwehr in einem Alster-Kanal nahe dem Jungfernstieg nach einem vermissten Mann gesucht. Laut ersten Zeugenangaben soll ein junger Mann mit mindestens einem Begleiter am Jungfernstieg Alkohol konsumiert haben. Anschließend seien sie in Richtung Rathausmarkt aufgebrochen.

Mitarbeiter der DB-Sicherheit wurden auf sie aufmerksam, da sich einer der jungen Männer kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Anschließend soll er an der Reesendammbrücke seinem Begleiter Handy und Portemonnaie überreicht haben und wollte seine Blase leeren. Kurz darauf hörten mehrere Zeugen laute Platsch-Geräusche aus Richtung des Alster-Kanals.

Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei befragten die Anwesenden und starteten eine groß angelegte Suche. Zwei Taucher und Spezialkräfte des DLRG mit einem Sonargerät suchten die naheliegenden Gewässer ab. Nach etwa zwei Stunden wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen.

Mittlerweile hat die Polizei allerdings Zweifel, ob tatsächlich ein Mann in der Binnenalster untergegangen ist. Die Zeugenaussagen sollen nochmal überprüft werden. „Es ist fraglich, ob der Mann in die Alster gestürzt ist“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

