Anschlag auf dem Kiez : Nach den Schüssen auf Hells-Angels-Boss: Polizei will einen Rockerkrieg verhindern

von Markus Lorenz

28. August 2018, 18:54 Uhr

Hamburg | Ein blutiger Mordanschlag auf St. Pauli, mehr Fragen als Antworten und die eine große Sorge bei der Hamburger Polizei: Steht im Hamburger Rotlichtmilieu ein neuer Rockerkrieg bevor? Offiziell weisen die Ermittler das zwar zurück, dennoch gilt bei ihnen seit den Schüssen auf Dariusch F. höchster Wachsamkeit. „Wir sind sensibilisiert“, sagte eine Sprecherin gestern. Auf dem Kiez zeigen die Beamten seit dem Angriff auf den mutmaßlichen Boss der Hamburger Hells Angels deutlich mehr Präsenz.

F. war in der Nacht zu Montag in seinem weißen Bentley am Millerntor aus einem anderen Fahrzeug heraus niedergeschossen worden. Mehrere Projektile trafen den muskelbepackten Glatzenträger in den Oberkörper. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Nach einer Not-OP ist F. seit gestern außer Lebensgefahr und wird im Krankenhaus streng bewacht. Schwer bewaffnete Polizisten haben Stellung vor dem AK St. Georg bezogen. Noch für gestern war eine erste Vernehmung des mehrfach aktenkundig gewordenen Hells Angel vorgesehen.

Ob die Befragung die Fahnder weiterbringt, darf bezweifelt werden. Aller Voraussicht nach hält sich der Rockerboss an das ungeschriebene Gesetz seinesgleichen und verweigert den Polizisten jegliche Auskunft. So tappen die Ermittler einstweilen im Dunkeln, was die Hintergründe des Angriffs betrifft.

Die Tat sei „ungewöhnlich“, heißt es aus Polizeikreisen vorsichtig – was Rückschlüsse auf Täter und Motiv nicht einfacher macht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um den Auftakt neuer gewaltsamer Auseinandersetzungen unter Rockgruppen um die Macht auf dem Kiez. So wie vor drei Jahren, als die Mongols versucht hatten, auf St. Pauli Fuß zu fassen und den Hells Angels das Revier streitig zu machen. Es gab mehrere gegenseitige Angriffe. Mit erheblichem Aufwand und der Gründung der Soko Rocker befriedete die Polizei die Lage schließlich.

Denkbar ist, dass die Mongols nun späte Rache am Ober-Angel F. genommen haben. Der 38-Jährige soll während des Rockerkriegs 2015 an Schüssen auf ein Taxi voller Mongols auf St. Pauli beteiligt gewesen sein. Beweisen ließ sich das nicht, F. kam damals wieder frei.

Einen Zusammenhang könnte es auch zu einer brutalen Prügelei in Schwesing bei Husum vor zehn Tagen geben, wo die Mongols einen Club betreiben. Am Rande einer Rennveranstaltung waren dort Anhänger beider Gruppen aufeinander losgegangen, drei Menschen wurden schwer verletzt.

Nicht ausschließen wollen die Ermittler aber auch, dass bei Hamburgs Höllenengeln interne Machtkämpfe eskaliert sind oder dass es sich um eine private Abrechnung im Rotlichtmilieu handelt. Von der Polizei geht das Signal an die Beteiligten: Wir haben euch im Blick. Sprecher Timo Zill: „Wir werden alle Ressourcen hineingeben, die erforderlich sind, um diese Straftat aufzuklären. Wir werden sehr genau auf das Milieu schauen.“