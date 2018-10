Berlin : Nach Angriff auf Kippa-Träger: Couragierte Hamburger Zeugin erhält Preis

Im April wird ein Israeli mit Kippa beleidigt und angegriffen. Eine Zeugin vertreibt den Angreifer und wird nun geehrt.

von dpa

29. Oktober 2018, 18:54 Uhr

Berlin/Hamburg | Ein halbes Jahr nach dem sogenannten Gürtel-Angriff auf zwei Kippa-tragende Israelis in Berlin ist eine Zeugin aus Hamburg für ihr beherztes Eingreifen ausgezeichnet worden. Janina Levy nahm den mit 3000 Euro dotierten Preis für Zivilcourage am Montag in Berlin entgegen. Durch ihr Eingreifen habe Levy den Angreifer und seine Begleiter vertrieben, teilte der Förderkreis „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ als Preisstifter mit.

Levy war am 17. April Zeugin des Angriffs auf zwei junge Israelis im Stadtteil Prenzlauer Berg geworden. Der 19-jährige Angreifer hatte einen der jungen Männer mit einem Gürtel geschlagen und verletzt. Im Juni war er zu vier Wochen Arrest verurteilt worden. Seine Berufung gegen das Urteil nahm der junge Syrer inzwischen zurück. Da er zwei Monate in Untersuchungshaft gesessen hat, gilt der Arrest als verbüßt. Der 19-Jährige wurde zudem ein Jahr unter Erziehungsaufsicht gestellt.

Die Hamburgerin sagte: „Ich betrachte meine Tat weder als mutig noch als preisträchtig, sondern nur als menschlich.“ Sie freue sich aber über die Auszeichnung und hoffe, dass es mehr Menschen dazu motiviere, in ähnlichen Situationen einzugreifen.

Das Opfer hatte die Tat mit dem Handy aufgenommen und ins Internet gestellt.

Der Angriff löste eine Welle der Empörung aus. Hochrangige Politiker bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerten Betroffenheit. Eine Woche nach dem Angriff gingen als Zeichen gegen Antisemitismus in mehreren deutschen Städten Menschen mit der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung Kippa auf die Straße.